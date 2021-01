Une semaine boursière teintée de rouge Placements & Marchés G. Se.

© Belga Image

La première semaine pleine de la présidence de Joe Biden a vu les marchés financiers se teinter de rouge des deux côtés de l’Atlantique. "Même si les indicateurs d’infection restent alarmants, nous avons probablement dépassé le pire, estime Ron Temple (Lazard Asset Management). La fin de la pandémie est en vue, avec un redressement économique en Europe et aux Etats-Unis qui pourrait être le plus fort depuis plusieurs décennies en raison des efforts conjugués des gouvernements et des banques centrales".