L'opération confirme l'attractivité du London Stock Exchange en ce début d'année (LSE) avec de nombreux projets de cotations malgré la pandémie et le Brexit.

Dr Martens annonce avoir réussi son entrée en Bourse, au prix de 370 pence par action, via une cession d'actions et sans augmenter son capital. Les investisseurs semblaient avoir trouvé chaussure à leur pied et réservaient un bon accueil au titre qui a ouvert à 425 pence ce vendredi matin.

Il s'agit d'échanges préliminaires réservés aux investisseurs professionnels, avant l'entrée sur le marché en bonne et due forme mercredi prochain.

Poursuivre le développement à l'international

La société a mis en Bourse 35% de son capital, soit 350 millions d'actions pour 1,3 milliard de livres, cédées en grande partie par le fonds d'investissement Permira qui l'a rachetée début 2014.

La marque entend profiter de son entrée en Bourse pour poursuivre son développement à l'international après avoir tenu le choc face à la pandémie.

Dr. Martens (prononcer Doc Martens, ndlr), marque indissociable du mouvement punk, a été fondée en 1960. Elle vend à l'heure actuelle plus de 11 millions de paires par an dans plus de 60 pays pour un chiffre d'affaires annuel de 672 millions de livres.