Des sources proches de la société ont déclaré à l'agence de presse Bloomberg que ByteDance, la maison mère de TikTok, aurait prévu une introduction en bourse à Hong Kong. La société technologique chinoise serait actuellement évaluée à plus de 250 milliards de dollars par les opérateurs boursiers.

Cela rend ByteDance, aidé par la popularité mondiale de TikTok et de son clone domestique chinois Douyin, plus précieux que, par exemple, la compagnie pétrolière et gazière américaine ExxonMobil ou le producteur de boissons gazeuses Coca-Cola. Lors d'un précédent tour de table, ByteDance était encore évalué à 140 milliards de dollars.

La valorisation a fortement augmenté ces dernières semaines, selon les initiés. Cela s'explique par la confiance des investisseurs dans l'avenir de l'entreprise et dans les politiques du haut dirigeant Zhang Yiming, qui a fondé ByteDance en 2012.

Récemment, Zhang a engagé un nouveau directeur financier, Chew Shou Zi. Ce dernier a précédemment occupé le poste de directeur financier du fabricant chinois de smartphones Xiaomi, et a participé à l'introduction en bourse de cette société il y a plus de deux ans. Les investisseurs semblent donc avoir confiance en lui.