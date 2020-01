Les contribuables attendent souvent jusqu’au dernier moment pour réveiller leur épargne-pension : le mois de décembre est le plus prisé pour ouvrir un compte d’épargne pension et, chez AXA Banque, les versements effectués durant ce mois-là sont deux fois plus élevés qu’un autre mois.

Est-ce la meilleure approche ? À nouveau, cela dépend de vos possibilités financières.