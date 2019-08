Guerre commerciale, tensions à Hong Kong et en Argentine, situation politique complexe en Italie, Brexit: les mauvaises nouvelles ne manquent pas. Les marchés et l'économie sont touchés de plein fouet. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise majeure ? Les choses vont-elles finir par s'arranger ? Est-ce encore le moment d'investir ?

Vincent Juvyns, Global Market Strategist chez JP Morgan, chargé de fournir aux clients du Benelux, de la France et de Genève des analyses de marché et économiques, est l'Invité du samedi. L'occasion de faire un tour d'horizon des risques et défis à relever.

(...)