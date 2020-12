Vincent Van Dessel, patron de la Bourse de Bruxelles : "L’arrivée massive de jeunes investisseurs est une très bonne nouvelle" Placements & Marchés Patrick Van Campenhout

© D.R. Le télétravail? Nous sommes sans doute même plus productifs dans ce modèle de travail", indique Vincent Van Dessel

“Les biotechs ont levé 1 milliard d’euros sur l’année, Argenx totalisant à elle seule 825 millions, et les immobilières ont levé 1,5 milliard d’euros, dont 700 millions rien que pour Aedifica. Les montants récoltés pour ces augmentations de capital sont importants. On n’en trouvait auparavant qu’en passant par le Nasdaq. La Bourse de Bruxelles joue donc parfaitement son rôle d’aide au financement des entreprises, et notamment sur deux de ses points forts, l’immobilier et les biotechs”, selon Vincent Van Dessel, patron de la Bourse de Bruxelles.