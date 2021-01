Wall Street conclut hésitante: Dow Jones dans le rouge mais Nasdaq et S&P à des records

Placements & Marchés

AFP

La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi à l'entame d'une semaine chargée entre résultats d'entreprises et réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), le Nasdaq et le S&P terminant toutefois à des records.