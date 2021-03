La Bourse de New York démarrait en petite hausse, le Dow Jones (+0,43 %) poursuivant sa course vers un nouveau record, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 grappillaient 0,10 % et 0,12 % à l'entame d'une semaine centrée sur une réunion monétaire de la Fed.

Vendredi, le Nasdaq avait perdu 0,59 % à 13 319,87 points sur les craintes d'une hausse des taux obligataires liée aux attentes d'inflation. Profitant d'une rotation vers les actions de l'économie traditionnelle, le Dow Jones avait gagné 0,90 % à 32 778,64 points, terminant à un record, tout comme l'indice élargi S&P 500, qui avait pris 0,10 % à 3 943,34 points.