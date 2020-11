Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, est monté de 1,95% à 28.390,18 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 2,59% à 11.890,93 points et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,95% à 3.510,45 points.

"Les acteurs du marché semblent faire peu de cas du dénouement encore incertain de la présidentielle, préférant se focaliser sur les possibles conséquences d'un Congrès divisé", observent les analystes de Charles Schwab.

La perspective d'une scission du Congrès faisait le bonheur des investisseurs, qui voyaient s'éloigner le risque de changements jugés trop radicaux par un gouvernement entièrement démocrate.

Pour Sam Stovall de CFRA, Wall Street ne devrait ainsi pas "être frappée par de fortes augmentations d'impôts pour les grandes entreprises ou pour les particuliers qui gagnent plus de 400.000 dollars par an ou plus", comme le prévoit le programme de M. Biden.

Une hausse significative de la taxe sur les profits boursiers semblait aussi s'éloigner.