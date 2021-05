La Bourse de New York retrouvait quelques couleurs et était orientée à la hausse, au lendemain d'une séance terne et à l'approche d'un long week-end aux Etats-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones s'appréciait de 0,22 % à 34 389,04 points, le Nasdaq de 0,32 % à 13 701,44 points et le S&P 500 de 0,18 % à 4 195,80 points.