La Bourse de New York avait lourdement chuté mercredi, lestée par une nouvelle séance mouvementée pour le secteur technologique ainsi que par les incertitudes politiques et sanitaires. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average avait cédé 1,92% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, avait plongé de 3,02%.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, publiées jeudi, sont reparties à la hausse aux Etats-Unis, suggérant un rétablissement plus lent du marché de l'emploi.