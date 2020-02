La Bourse de New York débutait la séance dans le rouge jeudi, reprenant son souffle au lendemain de nouveaux records tout en surveillant le coronavirus et ses conséquences économiques: le Dow Jones reculait de 0,18% et le Nasdaq de 0,19%.

Wall Street avait terminé en nette hausse mercredi, emmenant le Nasdaq (+0,87%) et le S&P 500 (+0,47%) à des niveaux inédits et faisant grimper le Dow Jones de 0,40% alors que les investisseurs prenaient note du ralentissement de la propagation de l'épidémie de coronavirus apparue en Chine.