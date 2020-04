La Bourse de New York reculait légèrement à l'ouverture lundi, marquant une pause avant l'entrée dans le vif de la saison des résultats d'entreprises cette semaine avec, en particulier, les chiffres des grandes banques: le Dow Jones cédait 0,36% et le Nasdaq 0,32%.

Wall Street, soutenue par les mesures de soutien de la Banque centrale américaine, l'impression d'une certaine stabilisation de la pandémie de Covid-19 et la multiplication des discussions sur la sortie du confinement dans plusieurs zones importantes, avait beaucoup grimpé la semaine dernière avant un long week-end de Pâques: le Dow Jones s'était apprécié de 12,6%, le Nasdaq de 10,6% et le S&P 500 de 12,1%, ce dernier connaissant sa plus forte progression hebdomadaire depuis 1974.