Wall Street ouvrait en baisse lundi, préoccupée par l'aggravation de l'épidémie de coronavirus et son impact économique: le Dow Jones cédait 0,36% et le Nasdaq lâchait 0,28%.

La Bourse de New York avait nettement progressé la semaine dernière, reléguant au second plan les craintes autour du virus chinois malgré un repli vendredi à la clôture: sur la semaine, le Dow Jones avait progressé de 3,00%, le Nasdaq de 4,04% et le S&P 500 de 3,17%.