La Bourse de New York reculait nettement peu après l'ouverture lundi, minée par une nouvelle dégringolade des cours du pétrole et des inquiétudes persistantes sur le coronavirus: le Dow Jones perdait 1,99% et le Nasdaq 1,12%.

Les grands indices de Wall Street avaient clôturé en hausse vendredi, enregistrant leur deuxième progression hebdomadaire consécutive, dans un marché envisageant une réouverture progressive de l'économie américaine: sur la semaine, le Dow Jones était monté de 2,2% et le Nasdaq de 6,1%.