La Bourse de New York progressait à l'ouverture mercredi, continuant de se montrer résiliente malgré les craintes liées au nouveau coronavirus et son impact économique: le Dow Jones gagnait 0,56% et le Nasdaq s'appréciait de 0,52%.

Wall Street avait terminé proche de l'équilibre mardi, à l'issue d'une séance marquée par l'audition du patron de la Réserve fédérale devant des parlementaires américains: le Dow Jones était resté quasi-stable, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 avaient gagné respectivement 0,11% et 0,17%.