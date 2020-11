Wall Street ouvre en hausse s'apprêtant à conclure une semaine historique

La Bourse de New York progressait vendredi peu après l'ouverture, s'orientant vers de forts gains hebdomadaires et mensuels dans un marché rassuré par la situation politique aux Etats-Unis et optimiste sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus.