La Bourse de New York progressait mercredi peu après l'ouverture, le marché continuant de se montrer optimiste sur le redémarrage de l'économie américaine: le Dow Jones montait de 0,16% et le Nasdaq de 0,48%.

Wall Street avait fini dans le vert mardi, portée par la hausse record des ventes au détail en mai aux Etats-Unis et par plusieurs nouvelles positives sur les fronts économique et sanitaire: le Dow Jones avait pris 2,04% et le Nasdaq était monté de 1,75%.