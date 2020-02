La Bourse de New York progressait légèrement à l'ouverture vendredi, continuant de rester vigilante face au coronavirus et digérant plusieurs statistiques économiques américaines: le Dow Jones grappillait 0,02% et le Nasdaq montait de 0,17%.

Wall Street avait fini en petite baisse jeudi, les acteurs du marché s'interrogeant sur l'épidémie de pneumonie virale après le bond du nombre de contaminations: le Dow Jones avait perdu 0,43% et le Nasdaq 0,14%.