Wall Street progressait mercredi peu après l'ouverture, les investisseurs espérant une troisième séance consécutive de hausse dans un marché accueillant de manière positive les mesures de déconfinement: le Dow Jones prenait 0,65% et le Nasdaq 0,75%.

La Bourse de New York avait fini dans le vert mardi, profitant de l'envolée des prix du pétrole et de la confiance des investisseurs en un redémarrage de l'activité économique aux Etats-Unis et dans le monde: le Dow Jones avait pris 0,56% et le Nasdaq 1,13%.