La Bourse de New York avait terminé dans le vert jeudi, portée par la bonne santé des géants américains de l'Internet et des chiffres meilleurs que prévu sur les nouvelles inscriptions au chômage: le Dow Jones avait fini à 27.386,98 points (+0,68%), et le Nasdaq à 11.108,07 points (+1,00%), franchissant pour la première fois la barre des 11.000 points.