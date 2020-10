Wall Street termine dans le vert, prudemment optimiste sur le plan de relance américain

Placements & Marchés

AFP

La Bourse de New York a fini en petite hausse mardi, faisant preuve d'un optimisme modéré au sujet d'un possible compromis entre élus démocrates et républicains sur de nouvelles mesures d'aides économiques aux Etats-Unis.