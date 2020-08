XPeng est le troisième fabricant chinois d'automobiles électriques à être coté aux Etats-Unis après NIO (2018) et l'arrivée le mois dernier de LiAuto.

L'introduction de XPeng intervient dans un contexte de rivalité économique et politique acérée entre la Chine et les Etats-Unis et au moment où Pékin incite au contraire ses entreprises technologiques à se coter sur les places boursières nationales comme Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong.

L'entreprise va mettre sur le marché plus de 99 millions de titres. Le prix d'introduction a été fixé à 15 dollars.

Fondée en 2015 à Canton (sud de la Chine), XPeng fait partie de dizaines d'audacieuses start-up apparues ces dernières années dans le pays pour profiter du boom des véhicules électriques sur le premier marché automobile mondial.

La marque emploie quelque 3.600 personnes et possède notamment des bureaux dans la Silicon Valley. Elle compte parmi ses actionnaires le géant chinois du commerce en ligne Alibaba et le fabricant de smartphones Xiaomi.

XPeng, qui cible les créneaux moyen et haut de gamme, propose dans son catalogue deux modèles électriques: un 4x4 "G3", vendu à moins de 20.000 exemplaires depuis sa commercialisation en novembre 2018, ainsi qu'une berline "P7" (environ 2.000 exemplaires vendus).

La firme prévoit de sortir l'an prochain son troisième modèle.

XPeng s'affiche en Chine comme un concurrent de l'américain Tesla, qui domine dans le pays le marché de l'électrique.

La Chine, qui cherche à réduire ses émissions polluantes et sa dépendance envers le pétrole étranger, ambitionne de vendre environ 25% de véhicules électriques ou hybrides en 2025.