Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro chutera de 7,8% en 2020, moins qu'anticipé cet été, mais le rebond attendu l'an prochain sera aussi moins fort qu'initialement prévu (+4,2%), a annoncé jeudi la Commission européenne.

La "seconde vague de la pandémie (...) anéantit nos espoirs d'un rebond rapide", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission. Parmi les 19 pays de la zone euro, l'Espagne (-12,4%), l'Italie (-9,9%) et la France (-9,4%) afficheront la pire performance cette année, selon les dernières prévisions économiques de l'exécutif européen.

La dette publique de la zone euro devrait dépasser 100% de son PIB en 2020, en raison des dépenses des pays membres pour relancer des économies profondément affectées par le coronavirus, a annoncé jeudi la Commission européenne.

La dette des pays ayant adopté la monnaie unique atteindra 101,7% du PIB cette année, un niveau qu'elle conservera les deux années suivantes. Elle est particulièrement élevée en Grèce (207,1% en 2020) et en Italie (159,6%). La dette française devrait quant à elle atteindre 115,9% du PIB en 2020 et continuer à progresser en 2021 et 2022.

L'activité de la zone euro ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie de coronavirus avant au moins 2022, voire 2023, a estimé jeudi la Commission européenne dans ses dernières prévisions économiques.

Elle anticipe pour l'instant que l'économie "reviendra à peine au niveau pré-pandémique en 2022", mais souligne que le "degré élevé d'incertitude" qui pèse encore sur l'économie fait courir "des risques de détérioration" de ses perspectives.