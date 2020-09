Après quelques heures de cotation, l’action bondissait de près de 40 % à 456 dollars après avoir touché un sommet un peu plus tôt à 478 dollars. Avant la crise sanitaire, l’action se traitait autour de 75 dollars. Elle a donc vu entre-temps son cours multiplié par 6 !

C’est que l’entreprise qui a développé et fourni ce logiciel de vidéoconférence a su séduire les utilisateurs et occuper une part de marché importante en très peu de temps. Mieux, désormais, elle réalise des bénéfices grâce aux revenus générés auprès des entreprises. à la recherche d’outils permettant de doper le télétravail. Sur le trimestre écoulé, Zoom a réalisé un chiffre d’affaires de 663 millions de dollars, et un bénéfice de 186 millions de dollars. Elle compte améliorer cette performance pour le trimestre en cours.