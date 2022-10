Deux étudiants ont combattu un grizzli: "Il nous a attaqués et mordus"

Alors qu'ils revenaient d'une partie de chasse samedi dans le Wyoming, Kendell Cummings et Brady Lowry ont été attaqués par un ours. Tout a été très vite, expliquent-ils. Les deux étudiants ont aperçu des empreintes d'ours fraîches autour de leur voiture mais, lorsqu'ils ont commencé à s'en inquiéter, c'était déjà trop tard : l'ours était près d'eux.

"L'ours m'a attrapé et m'a secoué. Il m'a cassé le bras gauche", explique Brady. Kendell, lui, a essayé d'attirer l'attention de l'animal en criant et en jetant des choses vers lui. Lorsqu'il a vu que ça ne marchait pas, il a alors décidé de sauter sur l'ours et de le forcer à lâcher son ami. "L'ours m'a attaqué et m'a mordu à la tête et à la poitrine", poursuit-il.

Brady a donc été chercher de l'aide et est tombé sur deux autres jeunes, avec qui ils étaient venus. Ensemble, ils sont parvenus à le secourir et à faire fuir la bête.

Si les deux jeunes ont dû faire un tour à l'hôpital, ils sont sains et saufs. Ils le doivent, selon eux, à l'esprit d'équipe qui régnait dans leur groupe.

Selon le département du gibier et de la pêche du Wyoming, il y a une "recrudescence des activités d'ours à basse altitude dans toute la forêt". Le département a indiqué vouloir mieux suivre le déplacement des ours afin d'assurer la sécurité de la population.