Les étudiants manifesteront le 17 novembre pour dénoncer l'augmentation du coût de la vie

"Les prix ont explosé partout, et c'est la dèche pour des dizaines de milliers d'étudiants", dénonce la FEF mardi dans un communiqué.

La Fédération des étudiants francophones (FEF) organisera le 17 novembre prochain une manifestation à Bruxelles pour dénoncer la hausse du coût de la vie et les conséquences que cela a sur la précarité étudiante.

"Crise énergétique, crise du logement, inflation incontrôlable, transports impayables? Les prix ont explosé partout, et c'est la dèche pour des dizaines de milliers d'étudiants", dénonce la FEF mardi dans un communiqué.

"Il est plus que nécessaire que la ministre de l'Enseignement supérieur Valérie Glatigny, ainsi que les autres niveaux de pouvoir compétents, prennent leurs responsabilités et mettent en place des mesures structurelles afin d'aider concrètement l'ensemble des étudiants. Étudier est un droit, et la précarité ne doit être un frein ni à l'accès aux études, ni à la capacité de chacun à suivre des études de manière efficace", martèle l'organisation.

Celle-ci réclame concrètement des logements étudiants "à prix abordable", des cantines étudiantes offrant des plats chauds au prix de 1 euro, l'élargissement des critères d'octroi ainsi que l'augmentation des montants des bourses, ainsi que les transports en commun à 12 euros pour tous les étudiants, sans limites d'âge (STIB, TEC, De Lijn, SNCB).

La manifestation annoncée doit se tenir place du Congrès le 17 novembre, dès 11h15.