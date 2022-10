24h vélo : comment sont préparés les vélos folkloriques

Pendant les 24h vélo, des vélos plus incroyables les uns que les autres ont défilé dans les rues de Louvain-la-Neuve. Ces vélos sont réalisés généralement par des régionales, des kots-à-projet et des cercles.

Une contribution de Shannon Baillet, membre de l'Etincelle, un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire.

Après plus de deux ans d’attente, les 24h vélo ont fait leur grand retour avec ses concerts, le village des enfants et surtout, ses vélos. Des deux roues que les régionales, kots-à-projet et cercles transforment en char. Pour les régionales, le thème est la représentation d’un monument ou d’une partie d’un folklore de leur région par leur vélo. Chaque année, ce thème est le même et est imposé par la Fédération wallonne des Régionales de l’UCLouvain.

L'Union Binchoise ©L'Etincelle

Pour ces 24h vélo, l’Union Binchoise des étudiants de Louvain a misé sur les triomphes de Binche : « On ne voulait pas faire à chaque fois le carnaval. On voulait innover. Cette fois-ci, on a décidé de représenter le triomphe de Binche. C'est une fête qui a eu lieu en 1549. Dans la légende, c'est cette fête qui est à l’origine du carnaval de Binche. C'était à l'époque où la ville rayonnait dans toute la Belgique. On a voulu retracer toute cette histoire autour de notre vélo » déclare Jean, président de l’Union Binchoise.

Des semaines de préparation

Au sein d’une régionale, différents groupes sont créés. Dans le groupe culture, une partie va s’occuper de cet événement. Pour la cheffe culture et responsable des 24h, Juliette, ce genre de création demande beaucoup de travail : « ça prend du temps quand même, ça demande beaucoup de travail. Mais, on le fait en comité, c'est chouette et c’est sympathique. On s'amuse bien ».

La Montoise ©L'Etincelle

Pour certaines régionales comme celle de Mons-Borinage, la préparation a commencé pendant les grandes vacances : « On a commencé à réfléchir au plan fin août. Comme ça, on s'y prenait à l'avance parce que souvent, on est en retard. Cette année, on voulait vraiment bien faire les choses, c'est-à-dire faire une belle performance. Ensuite, il y a eu les bleusailles. Par conséquent, c'est il y a trois semaines que nous avons vraiment commencé les achats et la construction », affirme Arthur, chef des 24h.

Des vélos coûteux

Ce genre de vélo a un coût. Pour pouvoir créer leur propre char, les participants piochent dans leurs fonds propres. Selon Andreas, président de la Fédération wallonne des Régionales de l’UCLouvain, il y a des subsides annuels : « nous donnons des subsides aux régionales, mais nous donnons aussi des subsides annuels, c'est-à-dire qu'on va leur verser une somme pour toute l'année et elles gèrent cette somme. Par contre, l’UCLouvain a la possibilité d'intervenir dans chaque événement ».

La Bruxelloise ©L'Etincelle

Des avantages à la clef

Chaque vélo est épié à la loupe. Sous la Fédération wallonne des Régionales de l’UCLouvain, les chars des régionales sont évalués sous différentes formes. On passe de l’efficacité du vélo par rapport à se structure, à l’originalité, jusqu’à juger les finitions. Le but est d’avoir un bon classement pour recevoir des lots. Pour chaque événement, un classement est créé et des points sont attribués. En fonction de la place occupée, ces points vont pouvoir être rajoutés au classement total. Les régionales peuvent gagner des lots, des choix de date de soirée, etc. en fonction de leur place dans le classement.