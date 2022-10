Une étudiante victime de grossophobie raconte: "Tu dois prouver deux fois plus que tu es légitime"

Une contribution de Blandine Clément, membre de l'Etincelle, un kot-à-projet néo-louvaniste centré sur le journalisme dont La Libre Etudiant est partenaire.

La grossophobie désigne l’ensemble des stigmatisations et discriminations à l’égard des personnes en surpoids. Pour Charlotte, il s’agit avant tout d’un mécanisme subtil : « Ce n’est pas jute détester les gens parce qu’ils sont gros. C’est appliquer, malgré soi, des stéréotypes sur ces personnes. Et ça concerne tout le monde, parce que la société est grossophobe. »

L’étudiante évoque notamment la notion de double-standard, ce jugement différencié porté sur des groupes différents, plus ou moins privilégiés. Elle explique : « Quand je rencontre des gens, je me sens toujours obligée de montrer que je suis drôle, intelligente, que je ne suis pas juste une personne grosse. On s’attend à ce que j’aie développé quelque chose d’autre pour me légitimer. »

Le poids des stéréotypes

Fainéants, pas assez volontaires… Les personnes en surpoids souffrent de nombreux stéréotypes. Certains sont omniprésents dans la culture populaire. « En anglais, on appelle ça les fat funny friends. C’est l’image qu’on trouve souvent dans les teen movies : la grosse en second plan mais qui, du coup, est drôle. » D’autres sont plus implicites : « Dans ma sexualité, on m’a déjà fait comprendre qu’on pensait que les filles avec des formes étaient plus sexuellement ouvertes. Même malgré nous, on se dit qu’on doit l’être sinon on ne trouvera jamais de partenaires. »

La grossophobie se traduit aussi par le manque d’infrastructures adaptées. Charlotte nous livre une anecdote parlante. « Je devais passer un examen très stressant dans un auditoire où je n’étais jamais allée. Je m’assois, je tire la tablette et l’espace pour mettre mon corps était trop petit. Mon ventre ne passait pas, je ne savais juste pas respirer. » Trouver des vêtements ajustés peut aussi être un véritable calvaire. « S’habiller quand on est gros, c’est très compliqué. Il existe des boutiques en ligne avec des grandes taille, mais c’est plus cher. Donc tu payes une sorte de taxe de gros. »

Des réflexions blessantes qui partent d'un bon sentiment

Dans de nombreuses situations, Charlotte est confrontée à des réflexions sur son poids, comme si tout tournait toujours autour de ça. « Ça parait évident que quelqu’un de gros veut maigrir. Les gens se permettent de venir me parler de mon corps, tout le monde y va de son petit commentaire pour me dire comment mincir. » Ces remarques sont particulièrement présentes dans le milieu médical. « Chez le médecin, le dentiste, à l’hôpital… t’es pas toujours là pour ça ! Un jour, j’étais chez la gynécologue pour me faire poser un moyen de contraception. À la fin, elle m’a dit : qu’est-ce que tu fais pour ton poids ? J’étais démunie. »

Le milieu du travail se révèle aussi discriminant. « J’ai fait un essai dans un resto très sain, et la gérante m’a dit : désolée, mais pour le premier contact client, j’ai besoin d’une image qui représente mon mode de vie. » En effet, selon une étude de l’Organisation internationale du travail, le surpoids est une des premières causes de discrimination à l’embauche.

Ces dernières années, beaucoup d’initiatives body-positive (un mouvement en faveur de l’acception de tous les corps) fleurissent sur les réseaux sociaux. Cependant, Charlotte porte sur elles un regard mitigé : « On montre d’autres corps, mais c’est toujours dans un cadre où c’est le sujet principal. Oui, ça apporte plus de visibilisation et amène le sujet sur la table. Mais c’est aussi encore plus de regards et de commentaires sur les gens gros. »

Lutter contre la grossophobie, c'est promouvoir une mauvaise santé?

Certains reprochent à la lutte contre la grossophobie de promouvoir une mauvaise santé. La jeune femme tient à nuancer. « Non, on promeut pas que les gens soient gros. On veut juste pouvoir vivre normalement à côté des autres, sans que chaque aspect de notre vie soit ramené à notre poids. » Lorsqu’on lui demande comment contribuer à cette lutte, elle conseille : « Si c’est possible, adapter les infrastructures. S’informer, écouter ce que les concernés ont à dire. Ne pas leur dire qu’ils doivent perdre du poids, même si ça part d’un bon sentiment. Visibiliser la diversité des corps, mais sans en faire un sujet de minorité problématique qu’on expose. »