Un universitaire arrêté en Norvège accusé d'être un espion russe

José Assis Giammaria qui prétendait être brésilien, serait en fait Mikhail Mikushin, un espion russe présumé. L'homme s'est fait arrêter la semaine dernière par l'autorité norvégienne de sécurité nationale. Selon elle, celui qui est actuellement chercheur à l'Université de Tromsø, serait entré en Norvège sous de faux prétextes et menacerait la sécurité du pays. Si sa vraie identité n'a pas encore pu être déterminée avec certitude, l'autorité de sécurité a déclaré qu'il "était presque certain que l'homme n'était pas brésilien", relaie le Guardian.

Ce que l'on sait avec certitude sur cet homme est qu'il a obtenu son bachelier en sciences politiques à l'Université Carleton d'Ottawa (Canada) en 2015. Durant son cursus, il s'est intéressé aux relations internationales et à la communication. La même année, il a travaillé comme bénévole pour le Nouveau Parti démocratique, un parti politique canadien. Il a œuvré pour la campagne du candidat Sean Devine.

L'Arctique comme domaine de prédilection

Après cela, il a obtenu un Master en études stratégiques de l'Université de Calgary. Durant ce cursus, il en a appris plus sur la façon dont se prenaient les décisions stratégiques; il n'a toutefois eu accès à aucune information sensible. Son sujet de prédilection semblait être la politique concernant l'Arctique étant donné qu'il a publié un article sur le sujet dans le Naval Review en 2019. Dans cet article, il évoquait l'urgence pour le Canada d'établir une base navale permanente dans cette région.

"Il a passé de nombreuses années à étudier dans les établissements canadiens", résume le Guardian. "Le Canada, comme les pays d'Amérique du sud, a toujours été une cible pour les agents sous couverture venus de Russie", explique Stephanie Carvin, professeure en relations internationales à l'Université de Carleton. Selon elle, ce serait dû au manque de centralisation sur les données concernant les naissances et les morts, ce qui rendrait plus facile le fait de s'approprier une fausse identité.

Fort de ces références, il a ensuite postulé comme chercheur à l'Université norvégienne de Tromsø, recommandé par un de ses collègues canadiens. Selon la BBC, il occupe ce poste depuis 2021. En restant universitaire et en passant de nombreuses années à étudier au Canada et en Norvège, le prétendu espion se serait donc bâti une solide couverture qui lui aurait permis d'en apprendre plus sur l'Arctique, région stratégique convoitée depuis longtemps par la Russie et par d'autres pays. Depuis son arrivée en Norvège, le suspect a en effet fait partie d'un groupe de chercheurs qui ont travaillé en collaboration avec des agences gouvernementales sur "les menaces en Arctique".

Ces dernières semaines, les services de sécurité norvégiens ont arrêté plusieurs citoyens russes accusés de travailler comme espions. Huit personnes ont été arrêtées pour avoir fait voler des drones ou pris des photos d'infrastructures sensibles.