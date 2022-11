La recette étudiante : Mac and cheese de Butternut

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients (pour 2 personnes):

1 butternut

1 tête d’ail

1 piment doux (facultatif)

huile d’olive

100g de fromage râpé (ou +)

ricotta

300/400g de pâtes.

Poivre et sel

Recette :

- Préchauffer le four à 180C.

- Couper le butternut en 2, l’épépiner, quadriller la face interne. Couper le haut de la tête d’ail afin de voir l’intérieur des gousses.

- Sur une plaque de cuisson, badigeonner les faces quadrillées d’huile, salée et poivrer. Faire la même chose dans l’ail.

- Enfourner le butternut et l’ail, faces retournées avec le piment pendant 45min.

- Pendant que ça refroidit un peu, faire cuire les pâtes selon les instructions. Réserver un peu d’eau de cuisson et égoutter.

- Mixer la chair de butternut , avec l’intérieur des gousses d’ail, le piment et un peu d’eau de cuisson. Ajouter de l’eau selon la texture souhaitée.

- Ajouter le fromage et la ricotta, les pâtes et servir bien chaud.

Bon app!

Découvre toutes nos autres recettes étudiantes !