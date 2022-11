24h vélo: Jamy (C'est pas sorcier) félicite les étudiants qui ont recréé le camion de Marcel

Comme chaque année, les 24h vélo de Louvain-la-Neuve ont accueilli des dizaines de vélos folkloriques. Il s'agit de vélos décorés et transformés en char. Lors de cette édition, le titre du plus beau vélo folklorique a une fois de plus été remporté par le Kot-à-Jeux (KAJ), un kot-à-projet centré autour des jeux de société. Une récompense qui a fait parler jusque chez nos voisins français. Jamy Gourmaud, l'ancien présentateur de l'émission "C'est pas sorcier", a félicité ce mercredi les étudiantes et étudiants. Il faut dire que les jeunes avaient choisi de recréer le célèbre camion de Marcel pour se démarquer.

"Ça a l'air de bien rouler pour Marcel", s'est amusé Jamy Gourmaud. "Pour sa santé, le camion a arrêté de fumer." Le présentateur a ensuite félicité les étudiants pour leur belle réalisation.

Bravo aux étudiants du Kot-à-jeux qui ont remporté le prix du plus beau vélo folklorique au #24hveloLLN de Louvain-La-Neuve (Belgique). Chauffe Marcel 🚲pic.twitter.com/rQCzlcN8Za — Jamy Gourmaud (@gourmaud_jamy) November 2, 2022

"Merci à Jamy pour ce petit message. On se souviendra de cette édition", ont réagi les étudiants en story Instagram.

Précisons que ce n'est pas la première fois que le KAJ remporte ce titre puisque la récompense du "plus beau vélo" se joue à chaque fois entre le Kot-à-Jeux et le Kot Méca. Un énième titre qu'ils pourront donc rajouter à leur palmarès.