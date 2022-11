Comment bien choisir sa photo pour son profil LinkedIn?

LinkedIn est une vraie mine d'or pour les chercheurs d'emploi. Créer un bon profil sur LinkedIn n'est toutefois pas évident. En plus de bien détailler ses compétences, il est essentiel de choisir une bonne photo de profil. Et pour cause : c'est ce que les recruteurs verront en premier, avec votre présentation. Puisque les images marquent plus souvent que les mots, envoyer le bon message est essentiel.

Pourquoi mettre une photo de profil sur LinkedIn?

Sur les CV au format papier, deux clans se sont toujours affrontés : ceux qui étaient pour la présence d'une photo qui permet de rendre le CV plus humain et ceux qui étaient contre pour la simple et bonne raison qu'elle peut malheureusement être un facteur de discrimination, même si c'est interdit par la loi. Sur LinkedIn, la question ne se pose pas. La présence d'une photo est vivement encouragée pour la simple et bonne raison que l'algorithme du réseau social va davantage mettre en avant les profils avec photo au détriment de ceux qui n'en ont pas. Il n'est cependant jamais obligatoire de fournir une photo, sauf si elle a un réel intérêt pour le poste (castings où des critères physiques précis sont recherchés).

Lire aussi : Comment s'y prendre pour trouver un job sur LinkedIn

Comment choisir une bonne photo de profil sur LinkedIn?

La photo de profil doit être professionnelle, de qualité et transmettre le bon message.

- Pas de selfie. Si vous voulez paraître "pro", on vous déconseille vivement les photos prises soi-même. Sans forcément faire appel à un professionnel, demandez simplement à un membre de votre famille ou un ami de vous aider à vous photographier.

- Pas de photo de carte d'identité. Ces photos paraissent souvent très froides et renverront une mauvaise image de vous.

- Pas de photo qui date. C'est peut-être évident, mais évitez de mettre une photo qui date de plusieurs années. Optez pour une photo récente.

- Pas de photo floue.

linkedin ©IPM

- Pas de photo de profil avec un dessin ou une photo de dos. Cela pourrait donner au recruteur l'impression qu'il est en train de consulter le CV d'une personne qui n'existe pas réellement.

- Un cadrage en gros plan ou en buste.

- Une tenue professionnelle. En fonction de votre cadrage, votre tenue ne se verra peut-être pas. Mais, dans le doute, privilégiez des vêtements qui renvoient une image professionnelle.

- Une posture légèrement de profil. Sur les réseaux sociaux, on vous conseille d'opter pour une photo légèrement de profil, cela vous donnera un air moins formel que si la photo était prise de face.

linkedin ©ipm

- Un fond uni. Il est essentiel de choisir un fond uni qui fait beaucoup plus professionnel. Le fond blanc est donc vivement recommandé. Evitez en tout cas à tout prix d'afficher une photo de profil où d'autres personnes sont présentes en arrière plan.

- Une photo de qualité et lumineuse. Si votre photo est trop sombre, n'hésitez pas à l'éclaircir un peu pour mettre l'attention sur votre visage.

- Un air décontracté. Vous pouvez sourire, croiser les bras ou juste regarder l'objectif. Privilégiez en tout cas une pose où vous vous sentez à l'aise. Il n'y a rien de pire qu'une photo où vous paraissez crispé et où vous n'avez pas l'air naturel. Cela renverra l'image de quelqu'un qui n'est pas assuré.

Mettre une photo originale, bonne ou mauvaise idée?

Si vous voulez marquer l'esprit des recruteurs avec votre photo, vous pouvez poser devant un fond coloré ou porter des vêtements de couleur vive. Toutefois, faites attention à ce que ça reste discret. Si vous en faites trop, cela renverra une image de vous peu professionnelle ! De même, ne mettez pas filtre. Les seules retouches photo recommandées sont pour éclairer le cliché s'il est un peu trop sombre.