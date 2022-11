Au KAP Signes, rencontre entre étudiants sourds, malentendants et entendants

Dans un célèbre bar de Louvain-la-Neuve avait lieu mi-octobre un "Speed dating" un peu particulier. Et pour cause, il s’agissait en fait d’un "Speed Signing" où le but n’était pas de trouver l’amour mais de permettre la rencontre entre un étudiant signant (sourd ou malentendant) et un étudiant non-signant. En langue des signes ou parfois à l’aide d’une phrase écrite sur le téléphone, les personnes entendantes pouvaient donc communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes autour d’un verre.

"Notre objectif est de sensibiliser le plus grand monde à la culture sourde et à la langue des signes", nous explique Aline, la co-présidente du KAP Signes qui a organisé l’événement. "Nous organisons des activités qui vont permettre aux personnes sourdes, malentendantes, signantes et non-signantes, de se mélanger et de se découvrir. Le tout, dans un climat de bienveillance."

Les préjugés les plus fréquents sur les personnes sourdes et malentendantes

Beaucoup de gens ont en effet des préjugés sur les personnes sourdes. Le plus répandu est lié à la croyance que les sourds sont forcément muets. "Certains pensent que je suis incapable de parler", confirme Mathilde, 24 ans. "Personnellement, je me sens plus à l’aise en signant car, oralement, je ne sais pas toujours comment dire les mots. Je dois également fournir beaucoup plus d’efforts pour oraliser, mais je peux parler." Certains sourds sont donc muets, mais il n’y a aucun lien de cause à effet.

Il peut également être surprenant de constater que certaines personnes sourdes entendent parfois assez bien et peuvent même passer des appels téléphoniques. C’est le cas lorsqu’elles portent un implant. Mais, comme l’explique Gaétane Du Bus, assistante sociale au Centre "Comprendre et parler", "l’implant n’est pas la solution miracle". Tous les sourds ne peuvent/veulent pas en porter un. "Il ne faut pas oublier que quand une personne sourde retire son implant, elle se retrouve dans le silence le plus total." La surdité ne disparaît donc pas quand l’implant apparaît. Même si l’implant facilite la vie, écouter s’avère très fatiguant pour les personnes implantées ; cela demande une concentration extrême, comme si on essayait d’entendre dans un brouhaha constant. Beaucoup de personnes sourdes et malentendantes préfèrent donc signer ; elles se sentent plus à l’aise et sont moins fatiguées par l’exercice. Mais, on vient de le voir, elles peuvent aussi oraliser. Chaque personne sourde ou malentendante est donc différente !

Aller à la rencontre de l’autre

Pour déconstruire tous ces stéréotypes et encourager les personnes entendantes à aller vers les personnes malentendantes ou sourdes, la meilleure façon consiste à les faire se rencontrer. "Nous organisons de nombreuses activités tout au long de l’année", poursuit Aline du KAP Signes. "Il y a des séances d’initiations à la langue des signes, où on apprend les rudiments de la langue. Nous organisons également un grand souper dans le silence où la consigne, c’est de ne pas parler oralement. On doit donc se débrouiller en langue des signes, grâce à l’alphabet qu’on met sur la table, ou en dessinant sur la nappe par exemple. Tous les moyens sont bons pour créer des rencontres conviviales et partir à la découverte de l’autre."

Aline, elle-même, a découvert la culture sourde un peu par hasard. Elle n’a en effet aucun membre de sa famille sourd ou malentendant. "J’ai toujours adoré les langues et j’ai développé ce goût d’en savoir plus sur la culture sourde en participant aux activités du KAP signes.". Aujourd’hui, l’étudiante se débrouille très bien en langue des signes, pour la simple et bonne raison qu’elle la pratique au quotidien avec les étudiants sourds membres du KAP.

Les personnes sourdes peuvent faire des études supérieures

"On a aussi envie d’insister sur le fait que les personnes sourdes peuvent faire des études supérieures", explique Aline. Pour rappel, les personnes présentant une déficience auditive ont droit à un certain nombre d’heures d’interprétation en fonction de la Région où elles vivent : maximum 800h en région bruxelloise et max 450 heures en Wallonie (demandes à adresser à l’AVIQ en Wallonie et au service PHARE à Bruxelles). On l’a dit, il peut parfois être fatiguant pour une personne implantée ou malentendante de suivre les cours magistraux et de rester concentré tout le temps. La présence d’un ou une interprète dans l’auditoire est donc un atout non négligeable. Toutefois, globalement, ces heures ne sont pas suffisantes pour traduire tous les cours.

Même si l’accessibilité n’est pas encore à 100 % – toutes les vidéos diffusées au cours ne sont pas toujours sous-titrées, nous soufflent certains étudiants – les établissements du supérieur mettent en place toujours plus d’initiatives pour aider les étudiants à profil spécifique. Un décret adopté en 2013 sur l’enseignement supérieur inclusif rappelle que les étudiants en situation de handicap ont le droit de bénéficier de mesures d’accompagnement durant leur cursus. Les établissements du supérieur fournissent donc des aides adaptées, disponibles sur demande.

Plus infos sur site du Centre Comprendre et Parler ou sur le site de la Fédération francophone des sourds de Belgique. Mais aussi directement sur le site de votre établissement supérieur !