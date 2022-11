Un jeune de 20 ans bat Elon Musk sur son propre terrain

On vous avait déjà parlé de Jack Sweeney, l'étudiant qui embarrassait Elon Musk en suivant son jet privé à la trace. Eh bien, il semble que le nouveau patron de Twitter doive composer avec un autre jeune tout aussi motivé à l'idée de lui infliger un camouflet.

Ce lundi 7 novembre, un Français de 20 ans répondant au pseudo d'Arkunir a décidé de défier Elon Musk sur Twitter. Alors que l'homme d'affaires venait juste de fanfaronner en demandant sur le réseau social "Comment vous appelez quelqu'un qui est un maître de la provoc?", le streameur a répondu "Je ne sais pas, mais appelez ceci 'ratio'". Sur Twitter, "ratio quelqu'un" signifie faire une réponse ayant plus de likes que le tweet original. Comme on peut le voir sur cette capture d'écran, au bout de quelques dizaines de minutes, l'affaire était pliée. Arkunir a en effet obtenu plus de likes et de retweets que le milliardaire.

Elon Musk, vexé?

Ce genre de défi n'a donc pas vraiment d'utilité, si ce n'est de vexer l'auteur du tweet original. Et il semblerait que le jeune ait réussi étant donné que, contre toute attente, Elon Musk a supprimé son tweet sans fournir d'explications. Il n'en fallait pas plus pour faire jubiler Arkunir. "L'homme le plus riche de la planète a eu les nerfs qu'un chômeur de 20 ans le ratio sur Twitter et a donc supprimé son tweet. C'est extraordinaire ce qu'il se passe."

L’homme le plus riche de la planète a eu les nerfs qu’un chômeur de 20 ans le ratio sur twitter et a donc supprimé un tweet alors là c’est extraordinaire ce qu’il se passe ptdrrttrgzhz — Arkunir (@Arkunir) November 7, 2022

Craignant d'être banni de Twitter, Arkunir a posté quelques messages afin de remercier ses followers. "Si jamais je saute, sachez que je vous aime et qu'on aura bien rigolé."

Le streameur aux 550.000 followers n'en est pas à son coup d'essai puisqu'en janvier 2022, il avait réussi à "ratio" le compte officiel de Twitter en posant simplement un point sous le message principal.

À l'époque, bon joueur, le compte officiel de Twitter l'avait suivi pendant quelques semaines, afin de marquer le coup. Un bel exploit étant donné que ce compte ne suit d'habitude pas d'utilisateurs lambda. Elon Musk sera-t-il aussi bon joueur?