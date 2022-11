Les étudiants ont-ils trop de pouvoir dans les universités américaines?

Maitland Jones, qui enseignait la chimie organique à la New York University (NYU), a été limogé en août, sans entretien préalable ni explication claire, une procédure qui l'a laissé "perplexe", a-t-il confié à l'AFP. Un total de 82 de ses étudiants avaient auparavant signé une pétition pour dénoncer sa notation qu'ils jugeaient trop sévère.

"Les étudiants qui ont signé la pétition n'arrivaient pas à accepter le fait qu'ils n'étaient pas bons dans mon cours, ils ont cherché quelqu'un à blâmer", a commenté à l'AFP le professeur Jones. Pourtant, selon ses calculs, seulement un quart de ses 350 étudiants n'avaient pas réussi à obtenir la moyenne.

Le renvoi à l'âge de 84 ans de Maitland Jones, qui a enseigné pendant plusieurs décennies dans de prestigieuses institutions comme Princeton ou Yale, serait passé inaperçu sans un article du New York Times début octobre, qui a déclenché un vif débat. De nombreux autres professeurs ont apporté leur soutien public à Maitland Jones, dénonçant le poids selon eux disproportionné d'étudiants, pour certains à la sensibilité exacerbée par les tensions sociales et les récents confinements liés au Covid.

Des étudiants consommateurs

Pour Marty Ross, professeur émérite de la Northeastern University à Boston, les universités prennent trop de pincettes dans leurs rapports avec les étudiants qui les financent et qui, fréquemment, donnent des appréciations aux cours qu'ils suivent. Ces "clients", selon lui, ont tendance à adopter une attitude hostile vis-à-vis des matières les plus rebutantes, comme peut l'être la chimie organique, "sur le mode de 'pourquoi aurait-on besoin de ce cours ?'". "Souvent, s'ils rament, ils vont mal noter le cours enseigné et peuvent aller jusqu'à émettre formellement des plaintes", a-t-il assuré à l'AFP.

A l'opposé, le professeur retraité dit connaître nombre de professeurs incompétents qui parviennent à remplir leur classe juste en ayant la réputation de "noter bien". Au final, conclut Marty Ross, "le pouvoir n'appartient plus aux universités mais bien aux étudiants" ce qui selon lui, revient à "ce qu'un patient explique de but en blanc à son chirurgien comment mener à bien une opération".

Le rapport de déférence entre étudiants et mandarins qu'on observe ailleurs n'existe pas vraiment dans les facultés américaines, souligne Karin Fischer, journaliste et chercheuse associée au Center for Studies in Higher Education de l'université Berkeley.

"Aux Etats-Unis, il y a cette notion que vous êtes censé défier l'autorité dans la salle de classe, vous êtes censé poser des questions à vos professeurs et ne pas prendre tout ce qu'ils disent pour parole d'Evangile. Débattre, avoir des discussions et poser des questions fait partie de l'esprit critique de l'université américaine", explique la spécialiste.

Souradeep Banerjee, jeune enseignant à l'université Temple, qui a réalisé la majeure partie de ses études en Inde, explique quant à lui avoir pris conscience du pouvoir des étudiants américains le jour où il s'est vu confier la tâche de corriger les copies. "La professeure responsable du cours nous a expliqué lors d'une réunion que nous ne pouvions pas faire ça (être trop sévère dans la notation), les finances et le fonctionnement de l'université dépendant essentiellement du nombre d'étudiants qui décidaient de s'inscrire dans notre établissement", raconte-t-il.

Du pragmatisme

L'importance de cette relation commerciale prime pour certains étudiants, qui exigent une qualité d'enseignement à la hauteur de leurs sacrifices consentis pour suivre des études supérieures.

Aux Etats-Unis, un étudiant à l'université peut couramment débourser jusqu'à 60.000 dollars par an de frais de scolarité, sans compter les dépenses de logement, de transports ou d'alimentation. Beaucoup d'étudiants doivent faire de gros emprunts pour financer leur cursus universitaire.

"Le fait qu'ils (les étudiants ou leurs familles) aient dû s'endetter lourdement met beaucoup de pression et les pousse à chercher à obtenir de bonnes notes pour terminer l'université le plus vite possible et (...) ne pas avoir à réaliser de semestres ou trimestres supplémentaires à l'université", explique Karin Fischer.

Avant de s'inscrire à un cours, Daniela James, étudiante en première année à l'université Temple, affirme ainsi prendre en compte la manière dont notent les professeurs et passer en revue les appréciations laissées par d'autres étudiants sur le site RateMyProfessor.

"Ça me met beaucoup de pression, car je ne peux pas me permettre de perdre mon temps. Je paie tellement", déclare l'étudiante, qui jongle entre deux petits boulots en dehors de ses heures de cours, l'un sur le campus de son université et l'autre dans une grande chaîne de prêt-à-porter américaine.