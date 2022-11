Effondrement de deux immeubles à Lille : qui est l'étudiant héroïque qui a donné l'alerte?

Tous les services de secours s'accordent à dire que l'étudiant qui a prévenu les secours a permis d'éviter un drame de plus grande envergure à Lille. Pour rappel, deux immeubles se sont effondrés samedi matin, et un troisième sera rasé ce lundi.

Une personne a été tuée dans l'effondrement des bâtiments, mais le bilan aurait pu être bien plus élevé si un étudiant, Thibault Lemay, n'avait pas alerté les secours dans la nuit de vendredi à samedi, permettant l'évacuation d'une dizaine d'habitants, après avoir constaté que son "immeuble avait bougé" et qu'un mur s'éventrait. L'étudiant de 22 ans a fait ce constat en rentrant de soirée vendredi soir.

"Je vais voir mes deux colocataires, on se rend compte que l'immeuble a bougé car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut et on entendait des gravats tomber." Les trois jeunes décident alors de prévenir les secours. Ces derniers arrivent rapidement et procèdent à l'évacuation des habitants en pleine nuit.

"Il a permis d'éviter un drame plus important"

"Il a eu la lucidité d'alerter les pompiers plutôt que de se dire qu'il allait se coucher et qu'il verrait ça le lendemain", se réjouit Benjamin Lopard, l'un de ses voisins, très reconnaissant envers l'alternant en informatique.

"Il mérite évidemment d'être salué, il a évité un drame beaucoup plus important", a estimé dimanche le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sur BFMTV.

"J'ai encore un peu de mal à réaliser que, du coup, j'ai échappé à ma propre mort, à celle de mes amis, à celle d'inconnus qui passaient peut-être là, parce que la rue Pierre-Mauroy est très passante", a-t-il expliqué à Europe 1. "Bref, si vous voulez devenir un héros, faites la fête de temps en temps."