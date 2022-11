La recette étudiante : muffins pomme-cannelle

Charlotte Meurand, étudiante en diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci, est connue sur Instagram sous le pseudo @cham_is_bored. Depuis un an et demi, elle présente à ses milliers d'abonnés des recettes saines, simples et peu coûteuses. Toutes les deux semaines, retrouvez ses idées recettes sur "La Libre Etudiant".

Ingrédients:

100g de farine d’avoine

40g de poudre

40g sucre

1/2 sachet de levure chimique

2 càc de cannelle

50ml de lait

2 oeufs

100g de compote

1 càc de vanille liquide (facultatif)

1 pomme épluchée en dés

Miel (facultatif)

Recette :

- Préchauffer le four à 180C.

- Mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Puis ajouter le lait, les œufs, la compote et la vanille. Terminer par le 3/4 des pommes.

- Répartir la pâte au 3/4 dans 8 à 9 moules huilés. Répartir le reste des dés par- dessus.

- Enfourner 20min environ.

- Laisser un peu refroidir et badigeonner un peu de miel.

Bon app!

