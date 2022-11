Une école dédiée aux séries ouvre à deux pas de la Belgique

Le Series Mania Institue, la première école entièrement dédiée aux séries, a ouvert ses portes ce mardi 15 novembre à Lille.

Le but de l'établissement est de présenter les métiers gravitant autour de l'univers des séries, mais aussi de former les professionnels qui voudraient se lancer dans le milieu. Pour ce faire, elle organise des formations courtes dédiées aux spécialistes, mais également une nouvelle formation "Tremplin" destinée aux jeunes de 18 à 25 ans. Si la formation spéciale "jeunes" est réservée aux personnes vivant dans les Hauts-de-France, les formations courtes sont ouvertes à tous les professionnels peu importe leur nationalité.

L'objectif est de former "500 apprenants chaque année d'ici 2026", a expliqué l'école à l'AFP. Pour y arriver, elle peut compter sur les soutiens de ses partenaires : HBO Max, France Télévisions, la filiale de TF1 Newen, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ou encore Sciences Po Lille. Entre autres.

Cette année, la nouvelle formation destinée aux jeunes formera 20 étudiants grâce à trois ateliers de deux semaines. Dès 2023, la formation s'étendra sur un an.

"Les diffuseurs ont besoin de renouveler les talents, d’avoir accès à une génération un peu plus jeune qui va amener d’autres univers, d’autres façons de raconter les histoires, plus en phase avec l’époque afin de renouveler nos audiences", a déclaré à l’AFP Manuel Alduy, directeur du cinéma et des fictions numérique et internationale de France Télévisions, qui soutient cette formation.

"Aujourd’hui, la demande est très conséquente, mais le public devient aussi de plus en plus sélectif sur ce qu’il veut regarder. Donc il faut être innovant, il faut trouver des angles et des sujets originaux. Ça implique de se mettre en question pour tous les acteurs de la filière", a pour sa part expliqué à l’AFP Pierre Branco, représentant de HBO.

Déjà une référence dans le monde des séries

En réalité, l'école propose déjà des formations aux professionnels depuis 2021, mais elle n'avait pas encore de locaux attitrés. La première est une formation de 10 semaines à temps plein pour les professionnels européens de séries télévisées: scénaristes et producteurs, la deuxième est une spécialisation en série et audiovisuel au sein du Master Management des Institutions Culturelles de Science Po Lille.

Depuis 2010, elle organise également le célèbre festival "Séries Mania" consacré aux séries télé du monde entier, devenu un rendez-vous incontournable du secteur.