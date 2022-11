10 chaînes Youtube à suivre pour s’améliorer en anglais

Voici des idées de chaînes intéressantes pour améliorer son vocabulaire sans effort.

1. Pour les touche-à-tout : Vox

Vox est un média en ligne qui publie régulièrement des vidéos explicatives sur Youtube. La chaîne compte plus de 10 millions d’abonnés. Ces vidéos pédagogiques et informatives traitent d’un tas de sujets, dans et hors actu. On y retrouve des vidéos expliquant l’actualité internationale (comme la guerre en Ukraine) mais aussi des contenus plus légers ayant trait à la musique ou au cinéma. Il y en a donc pour tous les goûts. Les vidéos utilisent un vocabulaire accessible mais précis sur les thématiques abordées. Idéal pour s’instruire tout en améliorant son vocabulaire.

2. Pour les fans de sciences : ASAPScience

Greg et Mitch, deux scientifiques, ont décidé de créer leur propre chaîne Youtube pour y parler de science de façon amusante. Pour divertir leurs 10 millions d’abonnés, ils se lancent des défis et y répondent grâce à la science. Quelques thèmes en vrac : Peut-on recharger son téléphone avec sa propre urine ? Peut-on faire pousser des produits alimentaires sans terre ? De quoi profiter d’un contenu divertissant tout en progressant.

3. Pour les vraiment très débutants : BBC Learning English

Si votre niveau n’est pas assez bon pour suivre une vidéo en entier, une bonne solution pourrait être de suivre les contenus de "BBC Learning English". Comme son nom l’indique, il s’agit d’une chaîne créée par la BBC afin d’aider les personnes à apprendre l’anglais. Le vocabulaire utilisé est ultra-simple et permet à toutes et à tous de suivre facilement. Généralement, Sam et Neil, les présentateurs posent une question au début de la vidéo, y répondent au cours de la vidéo et donnent la réponse officielle à la fin. Ils reviennent également sur les mots appris durant la vidéo en donnant une définition en anglais.

4. Pour les fans de cinéma : Storytellers

Les amateurs de cinéma apprécieront cette chaîne aux 350.000 abonnés. Le créateur y dissèque plusieurs aspects ayant trait au 7ème art. Sur base d’un gros travail de documentation, il propose des analyses sur la figure de l’artiste torturé ou sur l’intérêt de la vengeance dans les productions, entre autres. Il aborde également plusieurs films sous l’angle du développement personnel. Gros plus : son accent hyper clair qui permet de comprendre tous les mots.

5. Pour ceux qui veulent s’instruire : Crash Course

Créée par Hank Green et John Green, deux célèbres Youtubeurs, Crash Course présente des vidéos explicatives dans plusieurs domaines, de la psychologie à l’histoire en passant par les maths et la physique. Les visuels ludiques permettent de comprendre ce qui se dit, même si vous ne comprenez pas forcément tous les mots.

6. Pour les fans d’économie : Economics Explained

Vous avez une passion pour l’économie ou, au contraire, vous n’y connaissez rien et vous voulez apprendre en vous amusant ? Cette chaîne aux 2 millions d’abonnés à vocation à vous faire comprendre comment le monde fonctionne en présentant les choses sous l'angle économique.

7. Pour ceux qui aiment les beaux visuels : Kurzgesagt – In a Nutshell

Cette chaîne aux près de 20 millions d’abonnés présente en majorité des contenus scientifiques. Ce qui la distingue des autres? Ses visuels créés par une équipe d’illustrateurs. L’esthétique, vraiment différente de ce qu’on peut trouver ailleurs, permet de se plonger dans chacune des vidéos et de s’immerger avec plaisir dans l’histoire racontée.

8. Pour ceux qui aiment découvrir de nouvelles opinions : TEDx Talks

Les conférences TED ne sont plus à présenter. Elles sont organisées par The Sapling Foundation et donnent la parole à des gens qui ont "des idées qui valent la peine d’être diffusées". On peut donc y retrouver des conférences sur des thèmes très variés. Il se peut que vous ne soyez pas d’accord avec les opinions émises, mais c’est justement ça qui suscite le débat. En fonction du thème, ces vidéos peuvent être plus ou moins difficiles à comprendre.

9. Pour suivre la tendance : MrBeast

Avec ses 112 millions d’abonnés, MrBeast est le Youtubeur le plus suivi du monde. Si vous avez envie d’apprendre du vocabulaire courant et des expressions utilisées dans les conversations de tous les jours, foncez voir ses vidéos. Ses capsules sont de qualité et promettent un agréable moment de divertissement.

10. Pour les fans d’histoire : History

La célèbre chaîne de télévision américaine centrée sur l’histoire a développé une chaîne Youtube suivie par près de 11 millions de personnes. Elle présente de courts reportages sur des faits historiques connus ou moins connus. De quoi s’instruire sur sa période historique préférée ou se cultiver davantage.