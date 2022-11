La bourse Stéphane Hessel récompense trois projets étudiants de l'ULB

Depuis 2014, la Bourse Stéphane Hessel offre chaque année une aide financière aux projets citoyens et solidaires initiés par des étudiants de l'ULB. Cette année, le jury, composé en majorité d'étudiants, a récompensé trois projets qui se partageront une enveloppe de 30.000 euros.

La Fresque "Repenser l'Economie"

En partenariat avec le mouvement Rethinking Economics, le Students in Transition Office a organisé la fresque "Repenser l'économie". Le but de cet atelier collaboratif est de découvrir les différents courants de pensée en économie et de discuter des liens entre économie et environnement. Via des discussions et des jeux d'association, les participants ont pu en apprendre plus sur les critiques adressées à l'économie néoclassique. Cela a aussi permis de réfléchir à la manière dont il faudrait repenser les sciences économiques. Avec la bourse, ils souhaitent améliorer leur fresque et faire leur propre site web.

Law Students With Refugees

Il réunit des étudiantes et étudiants de l'ULB désireux d'offrir une aide juridique aux demandeurs d'asile. Les bénévoles réalisent des permanences deux fois par semaine à l'Office des Etrangers. Précisons que ce n'est pas la première fois que l'association gagne la Bourse Hessel puisqu'elle l'avait remportée une première fois en 2020. Avec le fonds, ils souhaitent entre autres créer une application à destination des demandeurs d'asile.

Quid ULB

L'association a été fondée par cinq étudiants de l'ULB. Son but est d'aider et de conseiller bénévolement l'ensemble des étudiants de l'ULB dans le domaine juridique. En mettant en avant une aide gratuite aux étudiants qui en ont besoin, l'association lutte contre la précarité étudiante. Avec la bourse, les étudiants espèrent davantage se former pour mieux aider les bénéficiaires, travailler sur leur site internet et s'étendre sur le campus d'Erasme.