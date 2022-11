La Ville de Charleroi lance un label de qualité pour les kots

La Ville de Charleroi va lancer le label de qualité "C Mon kot" pour les kots qui se situent sur son territoire, a indiqué mercredi l'échevine carolo de l'Urbanisme et du Logement Laurence Leclercq lors d'une conférence de presse. Selon elle, l'objectif de ce label est notamment de garantir la qualité des logements étudiants non soumis à permis d'urbanisme ou de location.

Dans les années à venir, Charleroi est appelée à devenir progressivement une ville estudiantine avec le développement d'un campus universitaire pouvant accueillir quelque 10.000 étudiants. La Ville de Charleroi est en train d'évaluer le besoin en logements étudiants qui apparaitra parallèlement. "On peut tabler sur un rapport de 1 à 5. Autrement dit, quelque 2000 logements seraient nécessaires", a indiqué l'échevine carolo.

Selon la réglementation en vigueur, les kots chez l'habitant ne sont soumis ni à un permis d'urbanisme ni à un permis de location. Le label permettrait d'assurer la qualité du kot. En effet, pour l'obtenir, les logements devront répondre à des critères impératifs ainsi qu'à des critères de qualité. Situation dont viendront juger des agents de la Ville dans le cadre de la procédure d'obtention.

Rien n'oblige les propriétaires à solliciter le label mais l'obtenir donnera une visibilité particulière à leur logement. "En effet, les logements labellisés seront repris sur le site de la Ville ainsi que sur ceux des hautes écoles et des universités partenaires", a indiqué l'échevine.

Pour la Ville, le label sera en outre l'occasion de réaliser un cadastre des kots existants sur son territoire, selon l'échevine.

Parallèlement à "C Mon Kot", un autre label "C Mon Kot +" va également être lancé pour les kots accessibles et utilisables par les personnes en situation de handicap.