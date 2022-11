"Tu peux faire des massages alors ?" Les plus grands clichés sur les études de kiné

À chaque étude, ses clichés. Dans cette série intitulée "Cliché ou réalité ?", "La Libre Etudiant" s’est intéressée aux idées reçues que l’on entend souvent sur certaines facultés. Le but : déconstruire les stéréotypes, tout en apportant de précieuses informations à celles et ceux qui voudraient tenter l’aventure.

Après nous être intéressés aux clichés sur les études de droit et aux idées reçues sur les études de psychologie, nous nous sommes plongés dans les études de kiné !

1. "Tu fais kiné, donc tu peux me masser ?"

En interrogeant les étudiantes et étudiants en kiné, on se rend vite compte que les clichés qu’ils entendent au quotidien tournent autour de la méconnaissance de ce qu’est leur travail. L’une des remarques qui revient le plus souvent de la part de leur entourage est : "Tu es kiné, donc tu peux me faire un massage ?" et toutes ses variantes.

"Beaucoup de personnes associent la massothérapie à la kinésithérapie. Effectivement on apprend à masser dans nos études mais ça correspond à une fraction minime de tout ce qu’on apprend", explique Laura, étudiante en Master. "Un kiné peut masser, oui, mais il manipule, il met en mouvement, il analyse, il instruit, il prend le patient dans sa globalité. Réduire le kiné à sa faculté à pouvoir masser, c’est comme réduire un pâtissier à ne pouvoir faire que des croissants, c’est négliger toute une richesse derrière et c’est dommage."

Notons que les kinés diplômés continuent également à faire face à cet amalgame.

2. "Tu veux faire kiné du sport, alors ?"

De la même manière qu’un kiné ne fait pas que des massages, un kiné ne travaille pas seulement dans le milieu du sport. Il y a tout un panel de domaines possibles : neurologie, respiratoire, cardiovasculaire, psychiatrie, etc.

"Ceux qui sont persuadés qu’on va faire kiné du sport sont souvent des gens qui ne vont jamais chez le kiné, sauf un kiné du sport justement", explique Paul, étudiant en Master. "Ils disent ça parce qu’ils ne connaissent que ça. Mais les personnes qui ont déjà dû faire de la kiné pour autre chose connaissent mieux les différents aspects de notre métier."

3. Kiné, c’est pour ceux qui n’ont pas su faire médecine

Rappelons que le kiné est un "prestataire de soins spécialiste de l’activité humaine et du mouvement". Pour pouvoir exercer, un kiné a besoin d’un visa délivré par le SPF Santé Publique. Toutefois, un kiné n’est pas un médecin. Pour devenir kiné, il faut suivre 4 ans d’études à l’université ou en haute école : 3 ans de bac, et un an de Master. Or, certains confondent encore kiné et médecin. "J’ai des potes qui me disent 'j’ai mal là, c’est grave ?', mais ils oublient que je ne suis pas médecin", s’amuse Clémence.

"Je trouve ça dénigrant !"

D’autres étudiants kiné s’entendent parfois dire qu’ils font cela parce qu’ils ont raté médecine. "C’est vrai qu’il y a des gens qui font kiné parce qu’ils ont raté médecine", affirme Sandy, étudiant à la HELB. "Mais tous ceux qui ont raté médecine ne font pas kiné." Plusieurs étudiants que nous avons interrogés n’apprécient pas cette simplification des choses. "Je trouve ça bête. Personnellement, je n’ai jamais voulu être médecin, je me suis lancé dans des études de kiné parce que c’est ce que je voulais faire", note Paul. Zoé, étudiante en Master à l’UCLouvain dit la même chose : "Je connais des gens pour qui c’est le cas. Surtout avec l’examen d’entrée en médecine, mais je trouve ça dénigrant car ça confirme le vieux cliché "les bonnes études c’est médecine"."

4. Pour faire kiné, faut être fort en sport

Dans le cursus de kiné, il y a des cours de sport. Les étudiantes et étudiants doivent donc atteindre certains objectifs sportifs pour réussir ces cours-là, mais, pour autant, il ne faut pas être un athlète de haut niveau pour réussir. "Le sport, ce n’est pas de tout repos en kiné", note Sandy. "Mais d’un côté, il suffit de faire un effort et de s’entraîner régulièrement pour réussir les épreuves."

"Les étudiants en kiné sont souvent stressés à cause des chronos demandés", pointe Zoé. "Mais je ne connais personne qui a raté à cause du sport. Ceux qui n’ont pas l’habitude de faire du sport vont avoir plus de difficultés à atteindre ces chronos, mais avec de l’entraînement c’est faisable", poursuit-elle.

Les étudiants que nous avons interrogés nous expliquent qu’il faut, selon eux, une certaine affinité avec le sport. "Être kiné c’est aussi inciter les patients à avoir une bonne hygiène de vie, en encourageant l’activité physique. Et c’est ça que reflètent nos cours plus que la performance", note Zoé. Pour Laura, "promouvoir l’activité physique et le mouvement sans faire de sport soi-même, c’est paradoxal". "On peut très bien ne pas faire de sport et être un bon kiné, mais je pense que pour qu’un message puisse être transmis de manière optimale et intégré dans le quotidien du patient, il nécessite que le kiné soit convaincu que c’est bénéfique pour la santé et donc qu’il le mette en place pour lui-même."

5. Il n’y a énormément de Français qui viennent faire kiné en Belgique

Effectivement, il y a beaucoup de Français qui viennent faire leurs études de kiné en Belgique, mais il est faux de dire qu’ils sont majoritaires. En réalité, le décret du 16 juin 2016 limite à 30 % la proportion d’étudiants "non-résidents" qui s’inscrivent pour la première fois en bachelier en kiné. Si l’établissement reçoit trop de demandes de la part d’étudiants étrangers, il devra faire un tri pour respecter ce quota, le plus souvent par tirage au sort.