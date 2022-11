Salon SIEP : ce qu’il faut savoir pour bien préparer sa visite

Ces 25 et 26 novembre aura lieu la 18ème édition du Salon SIEP des études, formations et métiers, à Tour&Taxis (Bruxelles).

Le Salon SIEP aide les jeunes (et les adultes) à s’orienter au mieux, en leur donnant des informations sur les études, formations et métiers qui les intéressent. Au cours d’une même journée, tu pourras donc te rendre compte de la multitude d’options qui s’offrent à toi, poser toutes tes questions aux professionnels ou aux étudiants et partir à la rencontre des établissements, qui seront bien évidemment présents. Pour tirer tous les avantages de ta visite, voici quelques conseils :

1. Inscris-toi

Le salon SIEP est totalement gratuit, toutefois, une inscription est obligatoire avant de s’y rendre. Si tu ne peux pas te rendre à Bruxelles, enregistre les dates des salons qui ont lieu à Namur, Mons et Liège.

2. Intéresse-toi aux domaines qui te plaisent

Si tu vas au SIEP avec tes amis, il est très important que tu ne les suives pas et que tu te concentres sur les domaines que, toi, tu apprécies. “Il n’y a pas de mauvais choix, pas de hiérarchie entre toutes les manières de se former”, rappelle le SIEP. Si tu n’as pas envie de faire des études à la sortie de ta rhéto, n’hésite pas à te renseigner sur les formations professionnalisantes. Beaucoup de jeunes se tournent vers l’université sans forcément se demander si cela leur correspondra. Envisage toutes les possibilités, et renseigne-toi sur les différentes options. Si tu n’as encore aucune idée de ce que tu veux faire, profite de l’occasion pour faire un test d’orientation. Même si tu as déjà une idée arrêtée, laisse-toi surprendre par d’autres formations, celles-ci pourraient peut-être te plaire davantage.

Lire aussi : Les différences entre le secondaire et le supérieur

3. Prépare une liste de questions

Le SIEP est l’occasion pour toi de pouvoir parler à des étudiants qui ont opté pour les études ou la formation que tu envisages, mais aussi aux professionnels des différents établissements. Il est donc essentiel que tu prépares la liste des questions qui te trottent dans la tête : à quoi ressemble le marché de l’emploi ? Est-ce que ces études mènent bien au métier que j’envisage plus tard ? Comment est la charge de travail ? Il n’y a pas de questions bêtes ! Profite donc de l’occasion pour engranger le plus d’informations possibles.

4. Participe

Plusieurs conférences sont généralement organisées dans ces salons, n’hésite donc pas à y participer. Parle au maximum avec les personnes sur place, cela te permettra d’en apprendre plus sur toi-même et sur ton futur métier. Peut-être que de nouvelles questions te viendront si tu parles avec les gens ! Au plus tu es proactif, au plus tu parviendras à obtenir des informations intéressantes !

5. Note les informations importantes et range-les

Pendant que tu es au salon, note toutes les informations que tu juges importantes et que tu risques d’oublier. Une fois chez toi, trie tout ce que tu as reçu afin de remettre facilement la main dessus quand tu auras besoin de faire ton choix définitif. Lis attentivement les brochures que tu as collectées et gardes-en les éléments essentiels.