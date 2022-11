Une "Game Jam" Belgique-Japon pour les étudiants à l'occasion de la mission princière

A l'occasion de la mission économique princière qui emmenera près de 300 industriels belges au Japon du 5 au 9 décembre prochain, Walga, l'association Wallonne du jeu vidéo organise une "Game Jam" dans le milieu étudiant. Les thèmes abordés seront les jeux vidéo mais aussi des enjeux liés à la mission comme la décarbonation de l'économie et le climat.

Une Game Jam belgo-japonaise

Dans le cadre de la mission économique princière qui se déroulera du 5 au 9 décembre 2022 au Japon, et emmènera plus de 300 entreprises technologiques belges, dont quelques membres de Walga, une Game Jam belgo-japonaise sera co-organisée par Walga, le Liège Game Lab, l'Awex et WBI.

La Game Jam se déroulera entre les 2 et 4 décembre prochains.

Pour les étudiants

121 étudiant(e)s belges et 66 japonais(es), répartis en 20 équipes hybrides, mélangeant divers profils de compétences, créeront des jeux vidéo lié au thème de la mission: la décarbonation de l’économie et les enjeux climatique.

L'équipe lauréate gagnera un voyage dans le pays de ses coéquipiers. Les projets seront streamés le mercredi 7 décembre sur la chaîne Twitch de Walga permettant au public de voter pour leurs jeux préférés. Un jury professionnel sélectionnera les gagnants qui seront proclamés le 9/12 au Musée du Manga à Kyoto en présence de la Princesse Astrid et de la délégation officielle.

Un appel est ouvert à tous les enseignants et professionnels de l'industrie du jeu vidéo en vue d'accompagner les participant(e)s durant la Game Jam dans divers domaines de compétences (artistiques, programmation, game design, sound design, marketing ou encore traduction français-japonais).

Un formulaire accessible via ce lien permet de se porter volontaire.