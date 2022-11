Rayane Bensaghir, étudiant à l'ULB, sort son premier roman

Après un long périple, Rayane Bensaghir, étudiant en deuxième année de master en relations internationales à l'ULB, est parvenu à faire publier son premier roman. "Le fou allié du diable" (éd Millot, 2022) raconte l'histoire de Gafora, un jeune Bruxellois qui refait le fil de sa vie depuis sa cellule de prison. Il s'interroge sur les éléments de sa vie qui l'ont conduit à commettre un acte de terreur. À travers l'histoire de ce jeune homme, Rayane Bensaghir aborde des thèmes qui lui tiennent à coeur, comme le décrochage scolaire, la précarité et le radicalisme.

Un début de parcours difficile

"J'ai eu un parcours scolaire chaotique", nous explique d'emblée l'étudiant de 29 ans. "Après avoir redoublé plusieurs fois, j'ai quitté l'école à 17 ans, sans CESS. À l'époque, je ne vivais que pour le foot." Mais après une saison passée en D2 belge, son projet de carrière s'effondre. "J'étais sans diplôme, sans projet, je ne savais pas quoi faire", explique-t-il. Heureusement, le jeune homme finit par reprendre sa vie en main. Originaire d'une famille marocaine modeste, il se donne comme objectif d'obtenir son diplôme. "Je me suis mis à travailler dans des bars à chicha ou des discothèques pour récolter assez d'argent pour passer mon CESS. Puis, à 24 ans, je me suis inscrit en sciences politiques à l'ULB."

La volonté de s'en sortir

Tout en travaillant sur le côté, Rayane Bensaghir réussit chaque étape de son parcours académique. Celui qui a toujours eu envie d'apprendre à défendre ses idées décide alors par hasard de se lancer dans l'écriture. "Je regardais la télé et j'ai vu l'écrivain Rachid Djaïdani sur le plateau de Tout le monde en parle. Il venait des quartiers, comme moi, et s'habillait comme moi. Je me suis dit que, finalement, moi aussi, je pouvais écrire des romans."

Pendant un an, l'étudiant a peaufiné son ouvrage. "Je n'avais pas beaucoup de temps pour écrire, avec mes études et mon travail, mais je m'y mettais dès que je le pouvais." Les thèmes se sont imposés d'eux-mêmes. "J'ai vu autour de moi des personnes se laisser séduire par l'islamisme. Cette proximité m'a interpellé. Je me suis demandé pourquoi eux et pas moi. Je me suis donc intéressé aux facteurs propices à la radicalisation. À un moment donné, j'étais tellement paumé dans ma vie, que ça aurait peut-être pu m'arriver aussi. Je voulais donc comprendre les raisons qu'il y avait derrière ces changements de comportement. Ce n'est pas en les traitant de fou qu'on règle le problème", glisse l'auteur.

Une brillante carrière au programme

Après avoir bouclé son histoire, Rayane Bensaghir a ensuite cherché à se faire publier. "C'était l'étape la plus difficile", reconnait-il. Mais, en juin dernier, son rêve s'est finalement réalisé. "Je ne pensais vraiment pas que les études étaient faites pour moi, alors écrire un livre encore moins", conclut-il. "Ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est tout est possible!"

Depuis la publication de son roman, l'étudiant est invité dans des classes pour parler de son histoire. S'il est ravi de la publication de son livre, Rayane Bensaghir ne souhaite pas en faire une carrière et ce, même s'il a déjà un deuxième roman en préparation. "J'aimerais beaucoup faire un doctorat et transformer mon sujet de mémoire en thèse." Une belle carrière universitaire semble donc attendre ce jeune qui, au départ, détestait l'école !