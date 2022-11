Après deux ans d'absence, la Saint-Nicolas des étudiants est de retour à Liège

C’est un événement très attendu pour les étudiants liégeois. La traditionnelle Saint-Nicolas des étudiants revient après deux ans d’absence. Les éditions de 2020 et 2021 avaient pour rappel dû être annulées en raison de la pandémie de coronavirus. L’Agel, l’Association Générale des Étudiants Liégeois qui organise cette manifestation estudiantine folklorique, dévoile à la DH le programme de cette édition 2022.

Un chapiteau provisoire

L’événement sera divisé en trois parties. La Saint-Nicolas démarrera le dimanche 4 décembre avec une soirée sous chapiteau à Droixhe. Un chapiteau qui a été installé juste en face de la future salle de guindaille rue de Droixhe, actuellement en travaux, pour permettre le bon déroulement du Bal des Bleus, des différents baptêmes, et de la Saint-Nicolas. L’ensemble des festivités estudiantines se déroulent dans ce chapiteau provisoire en attendant la fin du chantier de la salle définitive espéré pour le second quadrimestre. “On espère y commencer les premières soirées dans le courant de février/mars”, indique Maxime Lemarchand, président de l’Agel.

Le lundi 5 décembre, le cortège défilera dans les rues de Liège de 13 heures à 15 h 30 au départ de boulevard de la Constitution, pour prendre fin place Saint-Paul. La fin du cortège laissera place aux chants facultaires qui auront lieu de 15 h 30 à 17 heures place Saint-Paul.

Le même jour, une “after-cortège” est organisée de 17 heures à 21 heures place du Vingt Août.