Saint-Nicolas : des milliers d’étudiants attendus dans les rues de Namur

Ce mercredi 7 décembre aura lieu la traditionnelle Saint-Nicolas des étudiants dans les rues de Namur. Organisée conjointement par l’Assemblée Générale des Étudiants, l’Assemblée des Cercles et l’Assemblée des Kots-à-Projet, la Saint-Nicolas des Etudiants est un moment majeur pour le folklore et l’animation du campus de l’Université de Namur, indique l’UNAmur

La Saint-Nicolas, c’est l’occasion pour les étudiants de faire la fête une dernière fois avant le début du blocus, pour les cercles et les régionales de montrer leurs couleurs et pour les Namurois d’assister à une grande parade dans le cœur de la ville. Un évènement majeur, qui signe son grand retour après deux années d’absence : les éditions de 2020 et 2021 ayant été annulées en raison des mesures sanitaires.

Le cortège sera composé de six chars sur lesquels les membres des cercles passeront de la musique et distribueront de la bière aux étudiants. Cette année, les chars seront décorés et représenteront des films Disney. Saint-Nicolas marchera en tête du cortège et saluera les étudiants et les passants.

L'itinéraire du cortège ©DR

L’UNamur précise : “L’Assemblée Générale des Etudiants et l’Assemblée des Cercles ont pris de nombreuses mesures de sécurité et de prévention pour veiller au bon déroulé du cortège. Des stewards et des étudiants baptisés pour l’occasion “les Chuck Norris” entoureront les chars pour éviter tout problème ou débordement. De plus, la police de Namur et un poste médical encadreront le cortège. Des toilettes et des poubelles seront disposées un peu partout sur le parcours et des véhicules gloutons suivront les chars pour assurer la propreté des rues.”

Le cortège débutera à 14h à la Place Saint-Aubain et passera dans les rues suivantes : Rue J. Saintraint, Boulevard Frère Orban, Rempart de la Vierge, Boulevard E. Melot, Place de la Station, Avenue de la Gare, rue borgnet, rue dewez – rue général Michel, Rue du 1er Lanciers, Rue du Lombard, Rue Gravière, Rue J. Billiart, Rue Emile Cuvelier, Rue St Jacques et Rue de Bruxelles pour revenir à 18h Place du Palais de Justice. Le cortège sera suivi d’un rassemblement des étudiants Place du Palais de Justice de 18 à 21h. Une tartiflette sera offerte aux étudiants ainsi que de la soupe et des crêpes.