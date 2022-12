Combien d'heures d'étude faut-il pour atteindre un niveau C2 en langues?

Actuellement, on attend d'un élève qui sort des secondaires de transition un niveau B1 en langues moderne 1 et 2. Ce niveau sera toutefois amené à augmenter avec le Pacte d'Excellence (voir ci-dessous). Pour rappel, le niveau B1-B2 vise à rendre l'élève indépendant, c'est-à-dire lui permettre de se débrouiller dans plusieurs situations du quotidien.

Combien d'heures de travail faut-il pour passer de niveau?

L'Association of Language Testers in Europe (ALTE), qui fournit des examens de langues en Europe, estime qu'il faudrait environ 1200 heures pour passer d'un niveau 0 à un niveau C2 en anglais. Est-ce réaliste?

Niveau visé Nombre d'heures pour atteindre le niveau en partant de 0 C2 1000-1200 C1 700-800 B2 500-600 B1 350-400 A2 180-200 A1 90-100

Pour Audrey Louckx, professeure d'anglais à la faculté de traduction et d'interprétation de l'UMons, "parler en nombre d'heures est assez risqué". "Une heure avec un professeur particulier ne va pas être la même chose qu'une heure en cours de groupe ou une heure à travailler seul chez soi", note-t-elle. "De plus, chaque personne est différente. On le voit bien quand on donne cours, certains avancent plus vite que d'autres", poursuit-elle.

L'apprentissage d'une langue dépend en plus d'autres facteurs que le temps : la motivation, l'affinité avec la langue, la maîtrise d'autres langues étrangères qui ressemblent, la difficulté qu'on attribue à la langue, etc.

En revanche, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est plus rapide de passer d'un niveau A1 à un niveau A2, que d'un niveau B2 à un niveau C1. "Quand on avance dans l'apprentissage d'une langue, le plus dur est d'activer ses connaissances", explique l'enseignante. "Les étudiants à qui je donne cours connaissent par exemple les différentes règles de grammaire et les différentes structures de phrase en anglais, ils les identifient bien lorsqu'ils les lisent, mais ils ont encore du mal à les utiliser dans un texte ou une conversation."

Comment passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé?

On l'a dit : les élèves qui sortent de secondaire ont généralement un niveau B1 voire B2. Comment peuvent-ils s'améliorer pour passer à un niveau C1? Plutôt que de compter en heures, il faut adopter les bonnes pratiques. Audrey Louckx donne quelques conseils.

S'immerger. "L'immersion est le meilleur moyen de progresser. Et cela ne passe pas forcément par un voyage à l'étranger. Bien sûr, cela reste le top, mais on peut totalement s'immerger en restant chez soi", explique l'enseignante. Si on veut atteindre un bon niveau, il est nécessaire d'entraîner toutes ses compétences (parler, écrire, lire et écouter). "On peut par exemple regarder ses séries en anglais sans les sous-titres. Même si on galère au début, le but est d'entraîner l'oreille à reconnaitre les mots et à les réutiliser. On peut également lire des articles en anglais plutôt que de se diriger vers ceux en français. Enfin, on peut participer à des tables de conversation ou parler avec des amis qui maîtrisent l'anglais."

Travailler régulièrement. "Il est plus efficace de faire un peu d'anglais chaque jour plutôt que d'en faire beaucoup une fois toutes les semaines. Réactiver ses connaissances prend plus de temps si on n'a plus l'habitude de les utiliser."

S'amuser. "Il y a bien sûr des choses qu'il faudra étudier par coeur, comme les verbes irréguliers, mais il est aussi important de garder une part de plaisir dans l'apprentissage. Il existe tellement de formats différents sur tellement de sujets qu'il est possible de trouver des contenus en anglais sur des sujets qui nous intéressent."

Un niveau en langues amené à augmenter en secondaire

À l'avenir, le niveau en langues des élèves devrait considérablement augmenter. En effet, selon les nouveaux référentiels du Pacte d'Excellence, à la fin du tronc commun (en troisième secondaire), les élèves devront avoir été initiés au niveau B1.2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour leur première langue moderne, et au niveau A2.2 pour leur deuxième langue moderne. En 2028, lorsque le tronc commun sera totalement en application, le niveau en langues des élèves de troisième secondaire devrait donc être équivalent à celui des rhétos actuels. À condition qu'il y ait assez de professeurs de langues et que les moyens nécessaires soient alloués.