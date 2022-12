Charleroi : tour d'horizon des lieux disponibles pour étudier pendant le blocus

Si les différents opérateurs d’enseignement universitaire et supérieur proposent des solutions en interne, la Première échevine en charge de l’Enseignement Julie Patte a fait le tour des partenaires pour identifier d’autres espaces accessibles. Dans l’intra-ring, il y a d’abord l’Université Ouverte à l’ancienne caserne Tresignies face au palais de justice: des espaces lumineux et bien connectés seront ainsi ouverts à la communauté sauf durant la semaine du 26 décembre au premier janvier.

Sur le campus où la rénovation du bâtiment Solvay vient de s’achever, ce sont deux salles d’une capacité d’une centaine de places qui seront ouvertes dès ce mois-ci aux étudiants de l’ULB, de l’UMons et de la Haute École provinciale Condorcet. Citons encore les bibliothèques Langlois de l’UT et Rimbaud près de l’école Cobaux, entre 9 et 17 h. Enfin, le secteur de la jeunesse a répondu à l’appel à intérêt: le centre Ener’J à Gilly, la maison des jeunes de Roux, celle des Gais Lurons à Gosselies, l’atelier M à Monceau et la Broc à Charleroi accueilleront celles et ceux qui préfèrent préparer leurs examens en dehors de la maison.

Dans moins d’un an, l’infrastructure du Gramme sera entièrement fonctionnelle sur le campus de l’UT: ses espaces de blocus viendront renforcer l’offre locale. À ce stade, il n’est pas prévu d’élargir les plages d’accès aux lieux d’études. Jean-Noël Gillard a suggéré au collège d’ouvrir la salle des mariages de l’hôtel de ville pendant les périodes de préexamens. Quant à Pauline Boninsegna du PTB, elle invite Charleroi à associer l’enseignement secondaire à cette réflexion.